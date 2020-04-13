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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 6 رسائل هامة لرئيس البرلمان أبرزها: لا صحة لقانون تبرعات إلزامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل البيان الذى وجهه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمواطنين وأعضاء البرلمان، أمس الأحد، عدد من الرسائل الهامة، نرصدها كما يلى:
1-النواب يحملون حملا ثقيلا قد لا يظهر كثيرا في الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاويهم ويتحملون الكثير من الاعباء
2-الرئيس السيسى يقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الأجهزة والمؤسسات والأعمال
3-لاصحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون لا من الحكومة أو من النواب
4- ما رأيته بعيني من تجهيزات متقدنة للقوات المسلحة وقدرتها العالية على احتواء الكوارث يبعث على الثقة والطمأنينة
5- بمنظومة التموين وتوفير السلع الإستراتيجية مؤكد انها تعمل على اعلى مستوى ولا خوف على مصر من أي نقص للسلع
6-المجتمع المصر ى مجتمع التراحم والترابط والشهامة لا يجب أن ندع القلق أو الفهم الخاطئ لبعض المواقف يؤثر على شخصيتنا وخصائصنا ويظهر ما ليس فينا.
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