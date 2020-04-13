شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل بالبرلمان يحذر من الملابس "البالة" المستوردة لحملها "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، لمنع استقبال أو إدخال أي شحنات من الملابس البالة "المستعملة" القادمة من دول أوروبا، خشيةً من أن تكون حاملة لفيروس "كورونا".

وقالت النائبة منى الشبراوى، في بيانها: "لابد أن نضع في الاعتبار ونحن في طريقنا لمكافحة خطر انتشار فيروس كورونا، أنه لن يصل إلينا فقط من خلال القادمين من الخارج، بل قد يصل إلينا من خلال الشحنات المستوردة والتي من بينها الملابس "البالة" أو المستعملة والتي يتم جليها من دول أوروبا وبيعها إلى المواطنين في مصر بأسعار زهيدة ".

وأوضحت "الشبراوي"، أن هذه الملابس هي في الأساس ملابس مستعملة من جانب الأوروبيين، وقد يكون أصحابها توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" في ظل تفشيه في دول أوروبا، وهو ما يتطلب الانتباه جيدًا لهذه الكارثة، من خلال إصدار قرار بمنع استقبال أي شحنات من الملابس المستعملة القادمة من الخارج، أو الإفراج عن الشحنات الموجودة بالحجر الصحي بمطار القاهرة".

Advertisements

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تستورد ملابس مستعملة بنحو 5 ملايين و996 ألف دولار وفقًا لتقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتساب" للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مجانية تماما لجميع مستخدميها، وأوضحت أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا (كوفيد-19) لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة الصحة، إلى أنه بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول أول الدخول إلى ذلك الرابط https://wa.me/201553105105 ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتساب"، يمكن البدء في الخدمة، وسوف تظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للحصول على المزيد من المعلومات.

وتشمل الخدمة معلومات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه، أحدث إحصائيات الإصابات في الدولة، ونصائح حول البقاء في المنزل، نصائح التنقل، وإجابات حول الأسئلة الشائعة ، وهذه الخدمة تم بناؤها من خلال منصة اتصالات "إنفوبيب Infobip" العالمية مع تطبيق "واتساب"، حيث تسمح بالمحادثات الثنائية فيتم إرسال رسائل إلى أي شخص قام بتفعيل تلك الخدمة، بالإضافة إلى توجيهه إلى مصادر على الإنترنت، للحصول على المزيد من المعلومات.