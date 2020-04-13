شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتحديد مواعيد لإغلاق المحال بعد كورونا: تقضى على العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها 5 مساء مثل التوقيت الحالي.

وأوضح "مشهور"، في بيان له اليوم، أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات فى العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.

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وأكد "مشهور"، أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم "عشوائية الشارع"والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، ولكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات، مطالبا الحكومة بإلزام المحلات بمواعيد محددة بمراعاة التوقيتات الشتوية والصيفية بعد انتهاء الأزمة.

ولفت "مشهور" إلى ضرورة أن يكون تطبيق مثل هذا النظام ملزما بتطبيق غرامات على من سيخالفه، مقترحا أن تصل الغرامة إلى 1000 جنيه وتكون بشكل فورى يتم تحصيلها من المحال فى اليوم الثانى إذا خالف قرار الإغلاق، وإذا رفض أصحابها تسديد الغرامة يتم تغليظ العقوية إلى حد إغلاق المحل التجارى لمدة تصل إلى أسبوع.

جدير بالذكر، أن تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي عرضته علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإحالة توصياته للحكومة لتنفيذها، تضمن توصية بالعمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الاغلاق المبكر للمحال.