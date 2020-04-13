الكرملين: الاتصالات المكثفة بين بوتين وترامب تحمل طابعا صريحا وبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين": "الاتصالات المكثفة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب تحمل طابعا صريحا وبناء وتثمر عن نتائج، ولكن لا يتعين الحكم على العلاقات الروسية الأمريكية من منظور الاتصالات بين رئيسي البلدين، التي شهدت تكثيفا ملحوظا في الآونة الأخيرة".

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين:" يبقى الرئيسان على تواصل بناء منذ فترة طويلة، وفي الوقت الحالي يُملي التطابق المطلق لمصالح البلدين في تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ضرورة تكثيف الاتصالات"، مؤكدا أن الاتصالات بين الرئيسين تستغرق أوقاتا طويلة وتحمل طابعا صريحا وبناء وفعالا وتثمر عن نتائج، مشيرا إلى أن فعالية هذه الاتصالات يثبتها التوصل إلى صفقة نهائية بشأن النفط.

وتابع :" ولكن على الأرجح من الصعب التوصل إلى استنتاج يمكن تعميم كل هذا على الحال العام للعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية".

يذكر أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أجريا أكثر من اتصال هاتفي خلال الأيام القليلة الماضية، تناولا فيها جملة من القضايا، أهمها إرساء الاستقرار في أسواق النفط العالمية.