أول بؤرة كورونا في الدقهلية.. الصحة تعلن رفع العزل الصحي عن قرية السماحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع الحجر الصحي والحظر عن قريتي السماحية وأبو رجلية في مركز بلقاس بعد شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا وخروج آخر حالة مصابة منذ أسبوع من مستشفى العزل في الإسماعيلية مع استمرار التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن قرية السماحية، شهدت أول حالة وفاة لسيدة، فيما خرج 3 آخرين من الحجر بعد تماثلهم للشفاء، مضيفًا أن قرية أبو رجيلة شهدت 6 مصابين توفي منهم مصاب فيما خرج 5 من الحجر الصحي.

وأشار "مكي"، إلى أن تنفيذ الحظر بدء منذ 25 مارس الماضي وجرى متابعة المنازل والأسر عن طريق الطب الوقائي في بلقاس ولم تظهر أي أعراض على المخالطين طوال هذه الفترة، موجهًا الشكر لمدير أمن الدقهلية وجميع أجهزة الأمن لما بذلوه من جهد لتنفيذ الحظر طوال هذه الفترة وأهالي السماحية وأبو رجلية بسبب الالتزام بالتعليمات.

وأوضح أن باقي الحالات المصابة من أبناء الدقهلية والتي ما تزال في مستشفيات الحجر الصحي بتمى الأمديد والإسكندرية ومطروح والقليوبية يتلقون العلاج طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ويتماثلون للشفاء وسيخرجون قريبا.