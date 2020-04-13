فصل التيار الكهربائي عن "باب الحرس والعنانية" في دمياط الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط فصل التيار، يوم غد الثلاثاء، للبدء في أعمال الصيانة الدورية، وذلك في مناطق باب الحرس وشارع صلاح الدين والنجدة إلى جانب قرية العنانية.

وأوضح القطاع في بيان له، أن فصل التيار يبدأ اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء أعمال الصيانة.

ومن المقرر فصل التيار يوم الأربعاء المقبل، خلال الفترة ذاتها، عن محول خط كفر البطيخ، بينما أهابت الشركة بالمواطنين أخذ استعداداتهم بسبب انقطاع الخدمة.