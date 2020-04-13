شوارع تايلاند هادئة بعد إلغاء الاحتفال بالعام التايلاندي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب ا):
بدت شوارع تايلاند التي عادة ما تكون صاخبة خلال هذا الوقت من العام هادثة اليوم الاثنين، وذلك في أول أيام عيد سونجكران، أهم عطلة بالتقويم التايلاندي، بعدما تم إلغاء الاحتفالات المقررة بالعيد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويشار إلى أنه يتم الاحتفال بعيد سونجكران، الذي يعرف أيضا بالعام التايلاندي الجديد، من 13 حتى 15 أبريل، حيث يقوم المواطنون بتبادل رش المياه، وغالبا ما يشارك الأجانب أيضا في الاحتفال.
وكانت الحكومة قد ألغت الاحتفالات بالعيد الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن تعهدت بالاحتفال بالعيد في أيام لاحقة من العام.
وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا للصحفيين اليوم" اليوم عيد سونجكران، ولكن دعونا نحتفل به العام المقبل" مضيفا" تأكدوا من أنني أحضر شاحنات المياه وكل شيئ العام المقبل".
وقد تم حظر بيع الكحوليات أيضا خلال عيد سونجكران لمنع تجمعات المواطنين.
وكانت تايلاند قد أعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي، حيث سوف تستمر حتى 30 أبريل الجاري. ومن شأن حالة الطوارئ منح رئيس الوزراء صلاحيات مطلقة لفرض وتطبيق قواعد.
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