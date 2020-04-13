تعذر التمويل.. كيف يؤثر كورونا على توريد ماكينات شركات الغزل والنسيج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن أزمة كورونا، ستؤجل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، التي أعلنتها الوزارة نهاية العام الماضي، والتي تتضمن شراء معدات وماكينات حديثة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وأوضح الوزير، أن الخطة كانت تتضمن الاعتماد على مصدرين ذاتي وخارجيي لتمويل شراء المعدات والماكينات الجديدة، لكنه تم تغيير الاستراتيجية، لتعتمد الخطة على تمويل خارجي بالكامل.

"سيتم تمويل شراء المعدات بالكامل من مؤسسات التمويل الدولية، وبسبب توقف النشاط في تلك الدول، نتيجة تفشي وباء كورونا، تعطل الحصول على التمويل اللازم للمعدات، وسيتم استئنافه بعد انتهاء الأزمة وعودة مؤسسات التمويل للعمل" بحسب الوزير.

"التمويل سيكون كله من الخارج من بنوك سويسرية وإيطالية، سيتأخر الحصول على التمويل مدة تصل لشهر بسبب إغلاقها حاليا، لكن نحن فتحنا جزء من الاعتمادات المستندية للماكينات، ونتواصل مع المصنعين للمعدات، ونسير على نفس الخطة" بحسب الوزير.

وكان مجلس النواب وافق على ضمان وزارة المالية، للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاقتراض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال الوزير، لمصراوي، سابقا، إنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين إيطالي وسويسري، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة،

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

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وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتوريد المعدات في أبريل الجاري، لكن الوزير توقع أن تبدأ مرحلة التوريدات نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي مع نهاية سبتمبر المقبل.

وأشار توفيق، إلى أن الشركات مازالت تعمل على تحديث البنية التحتية للمصانع لتكون جاهزة لاستلام المعدات الجديدة "كان هناك تخيل مبدأي، أجرينا عليه عدد من التعديلات حتى توصلنا للتخيل النهائي بما فيه عدد الماكينات والبنية التحتية، وهذا ما نعمل عليه حاليا".

وقال الوزير، إن خطة التطوير كانت لمدة عامين ونصف، ربما يتمتد لتكون 3 أعوام بسبب الأزمة الحالية.

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