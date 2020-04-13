الصحة العالمية: لا نوصي باستخدام الكمامة إلا لفئات معينة.. وهذه خطورتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة لا توصي عمومًا بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) أو القفازات للعامة، إلا لفئات محددة، مثل الأطقم الطبية في الخطوط الأمامية للمواجهة، وكذلك بعض الفئات التي تتعامل مع الخطوط الأمامية مثل الإعلاميين، أو المرضى المصابين بعدوى تنفسية.

وأضاف جبور، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بمقر هيئة الاستعلامات: "عموما لا نوصي باستخدام الماسك للعامة، لأن كل الدراسات أثبتت أنه يعطي إحساسًا خاطئًا بالأمان.. أهم إجراء وقائي لأي إنسان يقوم به هو غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار".

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وأضاف: "أرى استعمال القفازات بالمحال التجارية من الخضار والفلوس بجوانتي واحد، وهذا استعمال خاطئ".

وأوضح جبور أن منظمة الصحة العالمية تخشى أن يؤدي سوء استعمال معدات الوقاية إلى الإصابة بالعدوى ليس كورونا فقط، وبالتالي لا يجب استعمال الكمامات بشكل مباشر خارج الكادر الطبي.

وأشار إلى أن نمط انتشار فيروس كورونا يتم من خلال الرذاذ الذي يخرج عبر الكحة أو العطس لمسافة أقل من متر من الأشخاص المصابين بالفيروس، متابعًا: "سوء استعمال الماسك مصدر عدوى".