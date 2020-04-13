عزل عاصمة كوسوفو بعد تسجيل طفرة في الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بريشتينا- (د ب أ):

وضعت سلطات كوسوفو العاصمة بريشتينا قيد العزل بداية من اليوم الاثنين بعد زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سجلتها أمس الأحد.

وكانت وزارة الصحة في كوسوفو قد سجلت بعد ظهر أمس الأحد 79 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 362 حالة إصابة، بما في ذلك سبع وفيات، مع تعافي 58 شخصا تماما.

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وتم نشر رجال الشرطة على حدود المدينة، مع عدم السماح بدخولها أو الخروج منها سوى بتصريح.

ورصدت صحيفة إنسايديري على الإنترنت العديد من السائقين وهم يستديرون للعودة من عند نقاط التفتيش بعد رفض دخولهم.

وتخضع سبع مقاطعات ، من بينها بريشتينا، من أصل 38 مقاطعة في كوسوفو للعزل، مع عدم ظهور أي إصابة بالفيروس حتى الآن في ثماني مقاطعات في البلاد .