ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 1300 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300.

قال الدكتور عبدالله السند عن الإصابات الجديدة الـ66 منها 51 حالة مخالطة، و11 حالة قيد التقصي الوبائي، و4 حالات مرتبطة بالسفر، إجمالي حالات الشفاء: 150 إجمالي حالات الوفاة، وأشار الدكتور السند إلى أن من بين المصابين 1148 حالة تتلقى العلاج 26 حالة في العناية المركزة، وهناك 150 حالة تماثلت للشفاء.

وقال إن 5 حالات مرتبطة بالسفر لكويتيين. والمخالطة هي لكويتي واحد و40 حالة من الهند، و7 بنغلادش، وحالة لمصري واحد وحالة نيبالية وحالة باكستانية.

وأشار إلى أن الحالات الـ 11

التي قيد التقصي الوبائي هي حالة لكويتي و5 الهند و2 مصر وحالة بنغلادش وايراني وباكستاني . وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين شفاء 8 مواطنين كويتيين من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150 حالة.

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وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى

خلال اليومين المقبلين.

وكشفت مصادر كويتية عن أنه سيتم تطبيق الفحص الطبي الإلزامي على جميع الكويتيين العائدين ضمن رحلات الإجلاء التي تبدأ الخميس المقبل. وقالت المصادر انه سيتم حجر من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتثبيت برنامج تتبع في هواتف الآخرين مع أخذ تعهد عليهم بالبقاء في منازلهم.

ونقلت صحيفة الأنباء عن تلك المصادر أن سبب الحجر في المنازل أن 50% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض وقادرون على نقل العدوى إلى غيرهم، داعية الى الصبر والتعاون حتى تنتصر الكويت بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وأكدت أن الكويت ستنتصر ولا داعي للخوف وعلى الجميع التعاون والصبر.

وشبهت المصادر الفيروس بأنه مثل النار التي تنتشر في الهشيم، مشيرة إلى أن العطسة الواحدة تخرج منها آلاف عدة من الفيروسات التي تنتشر وتلتصق بكل شيء حتى بالأحذية والأوراق والكمامات.