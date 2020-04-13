الصين ترصد حالتي حمى خنازير أفريقية

أعلنت وزارة الزراعة والشئون الريفية في الصين، وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمين شمال غرب البلاد، وفقًا لموقع روسيااليوم.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم اكتشاف حالة في إقليم قانسو في شاحنتين كانتاتنقلان 320 خنزيرًا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير منها.
في حين سجلت الحالة الثانية في إقليم شنشي في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرًا منها.
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