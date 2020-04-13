الكويت تعلن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم، الوفاة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 50 عاماً.

وأشار إلى تسجيل 66 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1300 حالة.

وأضاف أن 26 حالة دخلت العناية المركزة منها 10 حالات حرجة.

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وأوضح السند أن 1148 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات ، مشيرا إلى خروج 746 من الحجر الصحي .

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء ثماني حالات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة.