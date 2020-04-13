إيران: مستوى الإصابات بكورونا في تراجع

صرح مساعد لوزير الصحة الإيراني بأن مستوى الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا يشهد تراجعاً ملحوظاً في معظم محافظات البلاد، فيما شهدت ست محافظات تزايداً طفيفاً.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المسؤول إيرج حريرجي تأكيده على استمرار الالتزام بالإجراءات التي تعلنها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس، ومنها التباعد الاجتماعي، وقال إن «البقاء في المنزل ما زال أمراً مطلوباً، وبالتالي لابد للمواطنين أن يتجنبوا السفر والتزاور والتسوق غير الضروري، والاقتصار على القضايا الحياتية المهمة».

وأشار حريرجي إلى أن استراتيجية الوزارة في هذه المرحلة تركز على تشخيص المصابين بكورونا ممن لا تظهر عليهم الأعراض أو تبدو عليهم أعراض خفيفة، وهم يشكلون 80% ممن يحملون الفيروس.

وحتى يوم أمس، أعلنت إيران تسجيل 4474 حالة وفاة و71 ألفاً و686 حالة إصابة بكورونا.