نيوزيلندا تدعو للوقوف حداداً على ضحايا هجوم كرايستشيرش

طالبت السلطات النيوزيلندية رعاياها بالوقوف 51 ثانية صمت الأربعاء المقبل حداداً على ضحايا هجوم مسجد كرايستشيرش الذي وقع العام الماضي. وكان قد جرى إلغاء الفعاليات التي كان من المقرر أن تقام لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الذي وقع في 15 مارس 2019، حيث فتح مسلح النار على مسجدين مما أسفر عن مقتل 51 شخصاً، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

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