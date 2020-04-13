ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 1746

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 120 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسب ما أفاد موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 75 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات الي المغرب إلى 1746 حالة.
ولفتت إلى شفاء 19 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 196 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 7206 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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