إندونيسيا تسجل 316 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4557.
وأضاف، أن هناك 26 وفاة أخرى مرتبطة بالمرض ليصل إجمالي الوفيات إلى 399.
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