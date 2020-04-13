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اليابان تسجل 91 إصابة جديدة بكورونا

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ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، إن العاصمة طوكيو سجلت 91 إصابة جديدة بفيروس المستجد في استمرار الزيادة في العدد الإجمالي للحالات في المدينة.

لكن الرقم المسجل اليوم الاثنين شكل تراجعاً عن العدد المسجل أمس الأحد والذي بلغ 166 إصابة.

وأعلنت المدينة الأسبوع الماضي حالة الطوارئ وطلبت من السكان البقاء في منازلهم قدر المستطاع.

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