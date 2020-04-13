الفلبين تسجل 18 وفاة و284 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم االإثنين، أنها سجلت 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و284 حالة إصابة أخرى. وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها، إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالة وإجمالي الإصابات 4932 حالة وأضافت أن 45 مريضاً تعافوا من المرض ليبلغ الاجمالي 242.

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