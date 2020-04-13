مصر تفتح معبر رفح استثنائياً لعودة العالقين إلى غزة

فتحت السلطات المصرية اليوم الاثنين معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة استثنائياً لعودة العالقين الفلسطينيين في مصر، وذلك لمدة 4 أيام متصلة تستمر حتى الخميس المقبل.

وقال مصدر أمني مسؤول ،طلب عدم ذكر اسمه إن فتح المعبر جرى وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير طبية احترازية خشية تعرض العاملين في المعبر للإصابة بفيروس كورونا ، مشيراً إلى وجود فريق طبي كامل في المعبر.

يشار إلى أن السلطات المصرية قامت بإغلاق معبر رفح البري الحدودي مع غزه في منتصف شهر مارس الماضي عقب اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا لفلسطينيين كانا قادمين من باكستان.