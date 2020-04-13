الأردن تمدد الإغلاق حتى نهاية أبريل

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية اليوم الأحد إن المملكة مددت إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أمجد العضايلة أن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء "التطورات والتوصيات" المتعلقة بالوباء.

وكان الأردن أعلن في 20 مارس حظر تجول شاملا أُغلقت على إثره المحال التجارية وتم فرض قيود على تنقلات الأشخاص. وجاء ذلك بعد أيام من سن المملكة قانونا للطوارئ منح الحكومة سلطات واسعة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

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وسجل الأردن 389 إصابة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة حتى اليوم الأحد.

وكانت المملكة أسرع في اتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس من خلال فرض إجراءات عزل محكمة أدت إلى توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وبدأت الحكومة في الأيام القليلة الماضية السماح لبعض الصناعات التصديرية والصناعات الزراعية بالعودة إلى العمل في محاولة لتخفيف التداعيات السلبية على الاقتصاد.