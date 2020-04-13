600 ألف جهاز فحص كورونا من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 01:15 مساءً - لا يزال سباق الكمامات وأجهزة الفحص والعلاجات وغيرها مشتعلاً على الصعيد العالمي، مع استمرار تفشي الوباء في أكثر من 193 دولة وإقليم حول العالم.

وتسعى الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى كسب تلك المعركة بوجه الفيروس، الذي حصد فيها حياة أكثر من 21400 شخص حتى الآن.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس أنه خصص 133 مليون دولار لإنتاج كمامات “إن 95”. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن البيت الأبيض أجاز إنتاج كمامات “إن 95” في خضم تفشي الفيروس المستجد.

ووفقاً لبيان، من المقرر استخدام 133 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للكمامات إلى أكثر من 39 مليونا على مدار التسعين يوما المقبلة.

إلى ذلك، أعلن المسؤولون أن أسماء الشركات التي تم اختيارها لصنع الكمامات ستكون متاحة في الأيام المقبلة عندما يتم منح العقود.

من المزمع أن يتم صنع الكمامات بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.

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وقد فعل الرئيس، دونالد ترمب، هذا القانون الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة واسعة لتوجيه الشركات الخاصة لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، من أجل المساعدة في توفير الإمدادات الطبية.

شحن 600 ألف جهاز فحص لأميركا

على صعيد متصل، دخلت كوريا الجنوبية على خط دعم أميركا. فقد قال مسؤول من سول لوكالة رويترز الاثنين إن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال 600 ألف جهاز فحص لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، في أول شحنة من نوعها بعد طلب من ترمب، خلال اتصال هاتفي يوم 25 مارس آذار مع الرئيس مون جيه-إن.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية للأمر أن طائرة شحن تابعة للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأميركية تحمل الشحنة، من المقرر أن تقلع في العاشرة والنصف من مساء الغد (1330 بتوقيت غرينتش).

كما أوضح أن الشحنة ستسلم للحكومة الأميركية التي ستدفع قيمتها وهناك 150 ألف جهاز إضافي ستنقل في المستقبل القريب لبائع تجزئة محلي. إلا أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لم تعلق على الأمر.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أعداد وفيات أكبر من أي دولة أخرى، بلغت نحو 22 ألف حالة وفاة حتى مساء الأحد، في حين تفرض 42 ولاية إجراءات صارمة لتقييد الحركة وبقاء السكان في المنازل.