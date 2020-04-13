ماذا يحدث في حكومة أردوغان بعد فوضى تدابير الحجر الصحي‎ ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 01:15 مساءً - رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، استقالة وزير داخلية حكومته النافذ، في تطور غير متوقع، بعدما أثار الإعلان المفاجئ عن حظر تجول من أجل احتواء وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الفوضى في البلاد.

وفاجأ الوزير مساء الجمعة، الملايين من الأتراك بإعلانه حظر الخروج قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة في البلاد.

وبث الإعلان المباغت الذعر في صفوف الآلاف من الأتراك الذين احتشدوا أمام المتاجر للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابير التباعد الاجتماعي بعين الاعتبار.

وعلى إثر ذلك، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته أمس الأحد، متسببا بهزة في الساحة السياسية، بينما تحمل “المسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الإجراء”،.

لكن بعد ساعات، أكد الرئيس التركي، في تطور غير متوقع، رفضه الاستقالة.

وأعلنت الرئاسة التركية في بيان “استقالة وزير داخليتنا رفضت. سيواصل أداء وظيفته”.

توجيهات الرئيس

وانتقد آلاف المعارضين ورواد الإنترنت طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس.

وأكد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه لم يبلغ مسبقا بهذا القرار.

وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى مساء الجمعة، إن تطبيق العزل جاء في إطار “توجيهات رئيسنا” رجب طيب إردوغان.

لكن التدبير الذي انتهى فرضه منتصف ليل الأحد احترم بشكل عام رغم الهلع الأولي الذي ساد البلاد.

وحل سكون غير مألوف على مدينة اسطنبول التي يبلغ عدد قاطنيها 16 مليون نسمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفرض العزل عقب تسارع انتشار الوباء في تركيا في الأيام الأخيرة.

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وتسجل تركيا نحو 57 ألف إصابة و1200 وفاة، وفق آخر حصيلة نشرتها الأحد وزارة الصحة.

ودافع صويلو في بيان استقالته عن الحجر “الذي اتخذ بحسن نية، بهدف إبطاء انتشار الوباء قدر الإمكان خلال نهاية الأسبوع”.

وأسف لأن “المشاهد التي انتشرت لم تكن خير تعبير عن الإدارة التي لم تشبها شائبة للوباء”.

وزير القمع

وعقب إعلان الاستقالة، انتقد أحد أبرز الصحافيين المؤيدين لإردوغان صويلو بشدة.

وكتب ابراهيم كاراغول في تغريدة “أقل ما كان يمكن القيام به هو الانتظار لحين أن يصبح هذا الأمر (الوباء) خلفنا. قرار مماثل من شأنه إحراج الرئيس وتعقيد إدارة الأزمة”.

وإلى جانب إثارة قرار صويلو موجات من الدعم والانتقادات، ألقى الضوء أيضا على الصراعات الداخلية في محيط إردوغان.

ولفت عدد من المراقبين إلى أن خصومة قوية تفرق بين صويلو ووزير المالية النافذ وصهر إردوغان، براءت البيرق.

وتولى صويلو البالغ من العمر 59 عاما مهامه وزيرا للداخلية في آب/أغسطس 2016، بعد شهر من محاولة الانقلاب الدامية التي استهدفت الإطاحة بإردوغان.

ومن منصبه هذا، أدار صويلو الذي يتميز بسطوته ونبرة خطاباته القاسية، عمليات التطهير الواسعة ضد مؤيدين مفترضين للانقلابيين.

وأوقف عشرات آلاف الأشخاص في إطار عمليات أمنية واسعة النطاق.

وتوسعت عملية القمع تلك بعد ذلك لتطال معارضين مؤيدين للقضية الكردية، وناشطين في المجتمع المدني، وصحافيين.