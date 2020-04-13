إسرائيل.. 7 وفيات جديدة بكورونا والإجمالي 110

سجلت إسرائيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 110.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب ، إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، ارتفع إلى 11235 إصابة، بينهم 181 في حالة صحية حرجة.

وبذلك تكون إسرائيل قد سجلت 90 إصابة بالفيروس خلال ساعات الليلة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة أن 168 من الإصابات في حالة صحية متوسطة، و9087 في حالة صحية طفيفة.

ولفتت إلى شفاء 1689 من المصابين بالفيروس.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أعلن مساء الأحد، أن أحد كبار الحاخامات في إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في أبرز حالة وفاة في إسرائيل بسبب تلك الجائحة.

وتوفي إلياهو باكشي- دورون، الذي عمل كأكبر حاخام للسفارديم أو اليهود المتحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا في ساعة متأخرة بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس عن 79 عاما.

وقال نتانياهو: “من المؤسف أن الحاخام باكشي – دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه”.