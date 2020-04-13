المرصد: كورونا يضرب الفصائل الموالية لتركيا بسوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 01:15 مساءً - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصرا من الشرطة الموالية لتركيا في “تل أبيض” أصيب بفيروس “كورونا”، في حين تم الحجر على جميع زملائه في القسم.

ونقل المرصد عن مصادره قولها إن المجلس المحلي في تل أبيض جهز مركزا للطوارئ في مدرستين ضمن المدينة للحجر الصحي على المشتبه بإصابتهم.

وأوضحت المصادر أنه تم رصد عدد من الحالات المشتبه بها خلال الساعات الماضية، بينهم عناصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، وشابان من بلدة سلوك، حيث تم وضعهم بالحجر الصحي.

في ظل ذلك، تحولت مستوصفات كل من مدينة “رأس العين” و”تل أبيض” إلى مراكز حجر صحي للمصابين القادمين من تركيا.

تواصل الانفلات الأمني

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري بأن مسلحين مجهولين اغتالوا سورياً يعمل لصالح الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام، في بلدة “اليادودة” في ريف درعا.

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وذكر المرصد أن عنصرا من “فيلق المجد” الموالي لتركيا قتل بسلاح ناري على يد عنصر آخر من ذات الفصيل في سوق تل أبيض شمال الرقة.

وأوضح المرصد أن اشتباكات سابقة دارت بين أهالي قرية السكرية في ريف “تل أبيض” من جهة، و”فيلق المجد” السيئ السمعة، بعد اكتشاف عناصر فيلق المجد يحاولون سرقة قطيع من الأغنام داخل القرية.

وبذلك ارتفعت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وحتى اليوم هذا إلى أكثر من 389 عملية أسفرت عن مقتل 233 شخصا حتى الآن.

في ذات الإطار، هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزا يتبع قوات “الأسايش” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، فيما فجر عناصر من “داعش” منزل عنصر سابق لدى التنظيم في قرية “الطكيحي” في ريف دير الزور الشرقي.