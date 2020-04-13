بعد منعهم من مغادرة البلاد في رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، يتجه المغرب نحو السماح لمواطنيه مزدوجي الجنسية، الحاملين جنسية بلدان أوربية، بمغادرة البلاد في رحلات استثنائية.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الاثنين، أن سفارة بروكسل في الرباط بدأت في إجراء اتصالات مع المواطنين المغاربة، الذين يحملون الجنسية البلجيكية، والذين يرغبون في العودة إلى بلجيكا، من أجل إجلائهم في رحلة استثنائية قريبة، يرخصها المغرب.
السماح للمواطنين الأوربيين المغاربة بمغادرة البلاد، يأتي بعد يومين من السماح لمواطنين مغاربة يحملون الحنسية الأمريكية، بمغادرة البلاد في رحلة استثنائية، استجابت فيها الخارجية المغربية لطلب نظيرتها الأمريكية، وغادرت البلاد، أول أمس السبت.
يذكر أنه منذ بداية أزمة كورونا حول العالم، وتوقف رحلات نقل المسافرين، استطاعت بلجيكا إعادة خمسة آلاف مواطن، بتنظيم رحلات خاصة بإشراف من الحكومة البلجيكية، وهي الرحلات، التي شملت القارات الخمس، غير أنها أخبرت مواطنيها مزدوجي الجنسية في المغرب، أن المغرب فرض على كل الدول الأوربية، التي تنظم رحلات إجلاء لمواطنيها، أن لا تشمل الرحلات المواطنين، الذين يحملون الجنسية المغربية إلى جانب جنسياتهم الأوربية، كيفما كانت.
عدم استفادة المواطنين المغاربة من رحلات الإجلاء، كان قد عرض السفارات الأوربية لانتقادات شديدة، واتهامات بالتمييز والعنصرية، ما اضطرها إلى التوضيح، وتحميل السلطات المغربية المسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد المنع.. المغرب يسمح لمواطنيه مزدوجي الجنسية بمغادرة البلاد في رحلات الإجلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.