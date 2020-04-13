تراجع جديد بعدد وفيات كورونا اليومي بإسبانيا.. والحصيلة 17 ألف 489 شخص

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الإثنين أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 517 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل انخفاضا عن الأعداد المسجلة أمس الأحد والذي بلغ 619 حالة.

وإجمالا ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء منذ بداية الأزمة في إسبانيا، إلى 17 ألف 489 شخصا، من ضمن أكثر من 169 ألف شخص تم إحصاء إصابتهم بالفيروس منذ بداية انتشاره في البلاد.

ووفقا للمعطيات الرسمية، فقد بلغ عدد المتعافين من الوباء في عموم إسبانيا إلى حدود اليوم أكثر من 64 ألف شخص فيما لازال 87 ألف شخص تحت الرعاية الطبية منهم 7 آلاف شخص حالاتهم حرجة.

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وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قوله أن إسبانيا “لا تزال بعيدة جدا عن اعلان النصر” في حربها ضد الوباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأحد.

ورغم ان مسؤولي الصحة قالوا ان الوباء وصل الى ذروته، إلا أنهم دعوا السكان الى اتباع اجراءات الاغلاق. حيث تم تمديد فترة الحجر المنزلي الصارم المفروض في إسبانيا منذ 14 مارس إلى 25 أبريل.

رئيس الحكومة كان قد حذر منذ الآن بأنه من المتوقع تمديد الحجر المنزلي مجددا، داعيا إلى عدم التساهل في الالتزام بالتدابير.