جهة “الدار البيضاء- سطات” تتجاوز عتبة 500 إصابة بكورونا- التوزيع الجغرافي

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها صباح اليوم الاثنين، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1746 حالة.

وتأتي في المرتبة الأولى جهة الدار البيضاء سطات، بما مجموعه 501 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى العاشرة من صباح اليوم الإثنين.

وتتوزع باقي حالات الإصابة بالفيروس، على جهات مراكش آسفي (343 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (239 حالة)، وفاس-مكناس (230 حالة)، متبوعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة (168 حالة)، والجهة الشرقية (108 حالة)، ودرعة تافيلالت (77 حالة)، وبني ملال خنيفرة (49 حالة)، وسوس ماسة (24 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (4 حالات )، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، وبجهة الداخلة-واد الذهب (حالتين).

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، إلى 196 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في 120 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.