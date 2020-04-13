أمين عام الأمم المتحدة يجري اتصالين بإيران في 24 ساعة لحماية "السلام" باليمن

الإثنين 13 أبريل 2020

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال 24 ساعة، اتصالين بإيران في مسعى لحماية السلام باليمن وأفغانستان.



وناقش الأمين العام للأمم المتحدة، الإثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، جهود وقف إطلاق النار الهش في اليمن، في ظل دأب مليشيا الحوثي الموالية لطهران على خرق الهدنة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين في وقت متأخر مساء الأحد هو الثاني بين الجانبين خلال 24 ساعة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتطرق الاتصال إلى "جهود وقف إطلاق النار في اليمن، وعملية السلام في أفغانستان".

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وخلال اتصال هاتفي، السبت، ناقش الجانبان "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

و أعلن التحالف العربي الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ولاقى القرار ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا، واصفين إياه بأنه فرصة إنسانية للتوصل لحل سياسي، ومن ثم إحراز سلام مستدام.

وأمس الأحد، أعلن التحالف العربي في اليمن توثيق 241 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة، مؤكدا استمرار التحالف والجيش اليمني في الالتزام بالقرار