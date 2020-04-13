‏⁧‫الإمارات‬⁩ ترحب بتشكيل ⁧‫الحكومة العراقية‬⁩ برئاسة مصطفى الكاظمي

الإثنين 13 أبريل 2020

رحبت الإمارات، الإثنين، بتكليف الرئيس برهم صالح، رئيس العراق، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال البيان إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق، والتحديات التي تواجهه حالياً، والتي تتطلب توافقا يعمل بإخلاص حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتمنت الوزارة التوفيق والسداد لمصطفى الكاظمي في مهامه، داعية جميع القوى السياسية والشعبية لأن تتكاتف في جهودها لضمان مستقبل أفضل للعراق والعراقيين.

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والكاظمي (53 عاما) مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/حزيران 2016، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن.

ويحظى الكاظمي بدعم كتلتي السنة والكرد (65 مقعداً) إضافة إلى 5 كتل شيعية، تملك 106 مقاعد في البرلمان، بإجمالي 171 مقعدا من أصل 329، ليكون بديلا لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، عدنان الزرفي القيادي في تحالف النصر (42 مقعدا)، بتشكيل حكومة وتمريرها في البرلمان خلال 30 يوماً، لكنه اعتذر بعد أقل من شهر على تكليفه.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.