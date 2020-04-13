شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:26 مساءً, 13 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت الكويت 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المصابة فيها إلى 1300.

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بلغت حالتين.

وكان قد أعلن سابقًا، تماثل ثماني حالات للشفاء من الفيروس بالكويت ليبلغ مجموع المتعافين فيها 150 شخصًا.

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