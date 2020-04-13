شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة وأكثر من 2800 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 مساءً, 13 أبريل 2020 م سجلت ألمانيا حتى اليوم 124189 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2821 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 2834 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 155 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب تقديرات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 64300 مصاب من الفيروس، ما يعني أن 50% تقريبا من حالات الإصابة المسجلة شُفيت من المرض.

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