النجف تقرر منع دخول العراقيين العائدين من السفر واخضاعهم للحجر الصحي

قرر محافظ النجف، الاثنين، منع دخول العراقيين العائدين من السفر الى المحافظة واخضاعهم للحجر الصحي "فورا".



وسجلت دائرة صحة النجف اليوم الاثنين، اصابتين جديدتين بفيروس وقال محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "وجهنا كافة السيطرات الخارجية المنتشرة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بمنع دخول العراقيين العائدين من السفر الذين كانو خارج العراق من ابناء النجف عبر مطار بغداد الدولي وإخضاعهم للحجر الصحي فورا".وسجلت دائرة صحة النجف اليوم الاثنين، اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء 82 فحصا مختبريا، ليرتفع عدد الاصابات بالمحافظة الى 261.

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