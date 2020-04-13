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تعرف على حالة الطقس لغاية الجمعة المقبلة

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس لغاية يوم الجمعة المقبلة، مبينة انه سيشهد تساقط امطار غزيرة نهاية الاسبوع وارتفاع بدرجات الحرارة.

اليوم الاثنين

 

 

 

جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء:

 

 

 

غدا الثلاثاء

 

 

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 بعد غد الاربعاء

 

 

 

 الخميس المقبل

 

 

 

 الجمعة المقبلة

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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