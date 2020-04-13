تعرف على حالة الطقس لغاية الجمعة المقبلة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس لغاية يوم الجمعة المقبلة، مبينة انه سيشهد تساقط امطار غزيرة نهاية الاسبوع وارتفاع بدرجات الحرارة. اليوم الاثنين جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء: غدا الثلاثاء Advertisements بعد غد الاربعاء الخميس المقبل الجمعة المقبلة

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