صحة البصرة تنشر الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم

اعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، عن الموقف الوبائي بشأن فايروس كورونا لليوم. وجاء ذلك بعد تسجيل ست اصابات بالفايروس اليوم في المحافظة وحالة شفاء واحدة.

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