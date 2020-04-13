اعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، عن تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في البصرة وحالة شفاء واحدة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم وكانت موجبة".

واضافت انه "تم نقلهم الى الحجر الصحي"، مشيرة الى انها "سجلت ايضا حالة شفاء واحدة من الفايروس بالمحافظة".