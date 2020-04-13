روسيا تسجل 18 وفاة و2558 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 18 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 148 حالة.
ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فقد تم تسجيل 2558 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و328 إصابة في 82 منطقة في أنحاء البلاد.
وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1470 حالة.
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