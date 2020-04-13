شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة بريطانية: عُمّال مونديال قطر محرمون من راتبهم منذ أزمة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أكثر من 28 ألف عامل ضِمن العمالة الوافدة القادمة من بنجلاديش وسريلانكا والفلبين، ويعملون في البنية التحتية والملاعب القطرية والمنشآت المخصصة لإقامة كأس العالم لكرة القدم 2022، يحصلون على 158 جنيهاً إسترلينياً فقط شهرياً أثناء العمل لمدة تتجاوز 48 ساعة أسبوعيا، في ظروف عمل قاسية تحت درجات الحرارة المرتفعة.



ويعاني العمال من سوء التغذية نتيجة لعجزهم الشديد عن شراء الطعام إثر انقطاع رواتبهم لعدة شهور، ما أدى إلى وصول المستحقات المتأخرة لبعضهم إلى أكثر من 4 آلاف جنيه إسترليني، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن العمالة الوافدة بالدوحة تتعرض للإيذاء والعمل القسري وسط تفشي فيروس"كورونا" المستجد في الدوحة.

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