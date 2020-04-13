شكرا لقرائتكم الموانئ السعودية توقع أكبر عقد مع جهة واحدة في تاريخها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية أكبر عقد يخصص لجهة واحدة، في تاريخ الموانئ في المملكة، وهو عقد إسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. الشركة التي يتم التوقيع معها هي الشركة السعودية العالمية للموانئ، علما بأن العقد يحمل صيغة البناء والتشغيل والنقل. وتقدر قيمة الاستثمارات في هذا العقد 7.3 مليار ريال. ومن شأن هذا العقد رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بنسبة 87%، كما يوفر أكثر من أربعة آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والشحن.

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