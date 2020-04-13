شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، عن أسعار صادرتها من النفط لشهر مايو. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو أيار بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل نيسان. وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو أيار للولايات المتحدة 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل نيسان. وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل نيسان عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.



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