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وزارة الصحة في الفيليبين أعلنت تسجيل 18 وفاة و184 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في ​الفيليبين​ "أنّها سجّلت 18 حالة وفاة جديدة بفيروس "" المستجد، و184 حالة إصابة أُخرى"، موضحةً أنّ "إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالة، وإجمالي الإصابات 4932 حالة". وبيّنت أنّ "45 مريضًا تعافوا من المرض ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 242".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 1824950 إصابة رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد في نهاية كانون الأول الماضي في الصين"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 112,510 أشخاص في العالم"، مبيّنةً أنّ "من بين المصابين، تعافي ما لا يقلّ عن 375500 شخص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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