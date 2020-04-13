وزارة الصحة في الفيليبين أعلنت تسجيل 18 وفاة و184 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الفيليبين "أنّها سجّلت 18 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و184 حالة إصابة أُخرى"، موضحةً أنّ "إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالة، وإجمالي الإصابات 4932 حالة". وبيّنت أنّ "45 مريضًا تعافوا من المرض ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 242".
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 1824950 إصابة رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد في نهاية كانون الأول الماضي في الصين"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 112,510 أشخاص في العالم"، مبيّنةً أنّ "من بين المصابين، تعافي ما لا يقلّ عن 375500 شخص".
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