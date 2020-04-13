كشف مسؤول من سيول لوكالة "رويترز"، أنّ "كوريا الجنوبية تعتزم إرسال 600 ألف جهاز فحص لفيروس "كورونا" المستجد إلى الولايات المتحدة الأميركية غدًا الثلثاء، في أوّل شحنة من نوعها بعد طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأوضح أنّ "طائرة شحن تابعة للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأميركية تحمل الشحنة، من المقرّر أن تقلع في العاشرة والنصف من مساء الغد (13:30 بتوقيت غرينتش)"، لافتةً إلى أنّ "الشحنة ستُسلّم للحكومة الأميركية الّتي ستدفع قيمتها، وهناك 150 ألف جهاز إضافي ستنقل في المستقبل القريب لبائع تجزئة محلّي".
وكان ترامب قد طلب أجهزة الفحص في اتصال هاتفي يوم 25 آذار الماضي مع الرئيس الكوري مون جاي إن، عندما كانت الولايات المتحدة تواجه صعوبات في التعامل مع سرعة تفشّي الفيروس في العديد من الولايات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: كوريا الجنوبية ستشحن 600 ألف جهاز فحص "كورونا" لأميركا غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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