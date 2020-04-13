علي عمار: لا يصح ونحن في قلب معركة بمواجهة كورونا ان نتشاجر فيما بيننا

تمنى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار في تصريح له خلال جولة وزير الصحة حمد حسن في مستشفى بهمن في حارة حريك، "توفير حلقة الأمان الأخرى مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وهي التزام المجتمع اللبناني بكافة الإجراءات التي أوصت بها الحكومة". اضاف "سنكون جنوداً بين يدي وزير الصحة حمد حسن للخدمة حيث يحتاجنا في هذه الأزمة".
ومن مستشفى السان جورج خلال جولة وزير الصحة، لفت عمار الى ان البعض التقط فرصة طرح الخطة المالية لفتح السجالات، الا انه لا يصح ونحن في قلب المعركة في مواجهة كورونا ان نتشاجر فيما بيننا، واشار الى ان المحاصصة وغيرها نبتت في التعيينات على حساب اصحاب الاختصاص، ونحن صدحنا في الماضي والحاضر انه لا يجوز ان تكون المراكز الا للكفاءات.
واكد انه لا يجوز الاستسلام لجائحة جمعية المصارف ونطالب الدولة بوضع اليد على من استساغ التصرف بأموال الناس، واذا اضفنا له الدور الشيطاني لحاكم مصرف لبنان.
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