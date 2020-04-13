حاصباني: مستشفيات لبنان بدأت بالإقفال فلتتخذ خطوات طارئة فورا لإنقاذها

اشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​مستشفيات​ ​لبنان​ بدأت بالإقفال بسبب عدم سداد ​الدولة​ مستحقاتها لها".

وناشد حاصباني في تصريحه "الوزراء المعنيين اتخاذ الخطوات الطارئة فورا قبل انهيار ​القطاع الصحي​ الذي تقدم العام 2018 من المرتبة 34 الى 23 عالميا".

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