اشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "مستشفيات لبنان بدأت بالإقفال بسبب عدم سداد الدولة مستحقاتها لها".
وناشد حاصباني في تصريحه "الوزراء المعنيين اتخاذ الخطوات الطارئة فورا قبل انهيار القطاع الصحي الذي تقدم العام 2018 من المرتبة 34 الى 23 عالميا".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: مستشفيات لبنان بدأت بالإقفال فلتتخذ خطوات طارئة فورا لإنقاذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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