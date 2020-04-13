النشرة: دوريات للأمن العام على محال الخضار والفاكهة بالنبطية للتأكد من الأسعار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنّ "مدينة النبطية والبلدات المجاورة شهدت تسيير دوريات مشتركة للأمن العام من دائرة أمن عام النبطية وشعبة الاستقصاء في الأمن القومي للأمن العام في ​الجنوب​، على محال الخضار و​الفاكهة​ للتأكّد من الأسعار وإلزام الباعة على تحديد الأسعار كما جاءت من ​وزارة الزراعة​".

ولفت إلى أنّ "هذه الدوريات عملت أيضًا على توجيه المواطنين نحو الإلتزام بالتعبئة العامة وإلزام المنازل، والتقيّد بوضع القفازات والكمّامات، كمّا نظّمت حواجز في عدد من المناطق للغاية ذاتها".

وذكر في سياق متّصل، أنّ "النبطية شهدت دويارت وانتشارًا للمديرية الإقليميّة ل​أمن الدولة​، لتطبيق مضمون التعبئة العامة، فيما انتشرت حواجز ل​قوى الأمن الداخلي​ على ​دوار كفررمان​ لمراقبة تنفيذ مضمون قرار ​وزارة الداخلية والبلديات​ بسير السيارات ما بين المفرد والمجوز، واليوم هو للسيارات الّتي تحمل أرقامًا مفردة؛ وكان الإلتزام تامًا بخروقات طفيفة".