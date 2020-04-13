ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "​القوى الأمنية​ نصبت مكمنًا في منطقة "دلاعة" في صيدا، وأوقفت شخصًا بعد استدراجه من خارج المدينة، على خلفيّة اتهامه بترويج عملة لبنانيّة مزوّرة، واقتادته إلى التحقيق باشراف القضاء المختص لمعرفة باقي شركائه".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوى الأمنية أوقفت شخصا خلال مكمن في دلاعة بصيدا بتهمة ترويج عملة مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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