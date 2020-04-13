حسن يعقوب: على الحكومة والمجذوب حسم مصير العام الدراسي وإخراج الطلاب من دوامة القلق

دعا رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الحكومة‬⁩ ووزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، إلى "حسم مصير ​العام الدراسي​، وإخراج ​الطلاب​ من دوامة القلق المترافقة مع حجر وباء ⁧‫"كورونا‬⁩". وشكر "جهود المجذوب، وطالبه أن "يتّخذ القرار الصائب اسوة بالدول المتقدّمة، ومنها ⁧‫فرنسا‬⁩".

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