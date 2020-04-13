أنطوان نصرالله: ما زلت بانتظار إعلان نهاية الحرب وحياتنا ليست ورقة يانصيب يتلاعب بها زعيم

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في مثل هذا اليوم من العام 1975، اندلعت الحرب، وما زلت بانتظار تاريخ إعلان نهايتها إلى يومنا هذا"، مشيرًا إلى أنّها "ربّما تنتهي بعد انتصارنا على وباء "​كورونا​" المستجد، في حال استطعنا أن ندرك أنّ حياتنا ليست ورقة ​يانصيب​ يتلاعب بها زعيم أو زويعم؛ فندفن الحرب إلى الأبد".

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