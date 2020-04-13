وزارة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632

اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 اصابة. واوضحت ان الاصابات هي من المقيمين في لبنان، حيث لم يسجل اي اصابة من المغتربين الوافدين.
ولفتت الوزارة الى انه لم يسجل يوم امس اي حالة وفاة جراء الفيروس. واوضحت انه حتى الساعة يوجد 34 حالة حرجة، مقابل 80 حالة شفاء نهائية.
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