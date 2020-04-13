أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بـ"وقوع جريحين نتيجة ​إطلاق نار​ حصل ليلًا في بلدة ​عدلون​ قضاء الزهراني، وعلى الأثر حضرت قوة من ​الجيش اللبناني​ وأُخرى من ​قوى الأمن الداخلي​ وعملت على تطويق الحادث وتوقيف مطلقي النار، كما تمّ نقل الجريحين إلى مستشفايت المنطقة للمعالجة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريحان نتيجة إطلاق نار ليلا في بلدة عدلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.